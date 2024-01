Verona | mercato caldissimo prima dell’Inter | altre due uscite vicine!

Leggi su inter-news

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilcontinua a muoversi sul: a pochi giorni dalla partita contro l’Inter altri due calciatori sembrano vicini all’addio. Le informazioni di Di Marzio sulle trattative dei gialloblù.– A pochissimi giorni dalla sfida di campionato contro l’Inter, in programma alle ore 12:30 di sabato prossimo, l’ambienteè movimentato dalle trattative di calcio. In giornata sono arrivate una serie di notizie in questo senso: la cessione di Isak Hlen all’Atalanta e la vicinanza di Filippo Terraciano al Milan, in vantaggio sulla Fiorentina che aveva mostrato interesse. Pochi minuti fa sono arrivati nuovi aggiornamenti, da Gianluca Di Marzio, suldel. Stando a quanto riportato dal giornalista, sul proprio portale, ci sono ...