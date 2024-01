Verona | il Milan vuole Terracciano | c’è l’offerta

(Di martedì 2 gennaio 2024) Andrea D’Amico, agente del difensore dell’HellasFilippo, si è incontrato oggi a Casacon la dirigenza rossonera Andrea D’Amico, agente del difensore dell’HellasFilippo, si è incontrato oggi a Casacon la dirigenza rossonera per parlare del futuro del giocatore. Secondo quanto riportato da Sportitalia, ilavrebbe predisposto un’offerta da 4 milioni di euro che ha superato quella della Fiorentina, formulata nei giorni scorsi, in cui i viola si erano fermati a 2,5 milioni.

Il Milan di Ignazio Abate perde in casa contro il Verona nella sfida valevole per la 15^ giornata del campionato di Primavera 1 (pianetamilan)

Il Verona stamattina ha ceduto Hien all’Atalanta, ma la serie di partenze può non finire qui. prima dell’Inter da non escludere un’ altra partenza, ... (inter-news)

Milan , occhi sull’azzurrino Filippo Terracciano dell’Hellas Verona classe 2003. Profilo duttile, può giocare in più ruoli a centrocampo e in ... (dailymilan)

Il Milan guarda in casa Verona . Le necessità dei rossoneri di ricorrere al mercato per ovviare al problema infortuni, unite alla volontà... (calciomercato)

Il Milan guarda in casa Verona. Le necessità dei rossoneri di ricorrere al mercato per ovviare al problema infortuni, unite alla volontà di puntare sui giovani, spingono Furlani e Moncada a mettersi al lavoro. Il Milan si muove per Filippo Terracciano. Lo riporta la redazione di Sportitalia. L'esterno del Verona potrebbe trasferirsi al Milan e a questo punto salterebbe l'affondo del Napoli.