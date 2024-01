Verona | Bonazzoli può partire | piace a Salernitana e Frosinone

A partire dalle ore 12.30 il Verona di Marco Baroni ha ospitato il Monza di Raffaele Palladino, in un match valido per l’11esima giornata della ... (oasport)

A partire dalle ore 12.30 il Verona di Marco Baroni ha ospitato il Monza di Raffaele Palladino, in un match valido per l’11esima giornata della ... (oasport)

Tinti, tra l'altro, cura gli interessi anche di Federico: il 'pistolero' anon sta brillando e la Salernitana sta compartecipando in maniera importante al pagamento del suo ...Si tratta di Federico, attualmente in prestito all' Hellas. Il rientro anticipato dell'attaccante aumenterebbe le spese del club granata (dovendo accollarsi la totalità dello ...Il Verona è stato protagonista della prima operazione del mercato 2024 in Serie A: i gialloblù hanno venduto Hien all'Atalanta per otto milioni più bonus. Ma non è finita qui. Perché nella rosa di Bar ...Definita la cessione di Mazzocchi al Napoli (contratto firmato: domani mattina visite mediche, 3 milioni di euro nelle casse societarie), la Salernitana proverà a ...