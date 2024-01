Vento artico e calo drastico delle temperature dall’Epifania | ma clima mite per i primi giorni del 2024

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il 2023 si è chiuso come uno degli anni più caldi da quando si hanno gli strumenti per misurarlo, soprattutto con un Natale non bianco ma caldo e soleggiato in tutta Italia. Il nuovo anno prosegue nel segno dell’anticiclone e di unsu gran parteregioni: fino al weekend torneranno a salire lefino a 21° al Centro-Sud. Per vedere una svolta decisa bisogna aspettare l’Epifania che, oltre a portare via le feste, quest’anno porta con sé anche questo caldo anomalo. Antonio Sanò, fondatore del sito www.ilmeteo.it, spiega, a la Repubblica, il comportamento del tempo nella prima settimana del: l’Italia si troverà a fare i conti con il ritorno dell’alta pressione e con venti più miti di Libeccio, che invece è noto per essere unumido che regala raffiche ...