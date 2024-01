Varcaturo | tenta di accoltellare la ex con bimbo di 7 mesi in braccio | arrestato

(Di martedì 2 gennaio 2024) A, frazione di Giugliano in Campania, l’uomo avrebbeto dila ex nonostante inavesse il suodi sette. Hato dila ex nonostante inavesse il suodi sette. È accaduto ieri mattina a, una frazione di Giugliano in Campania, provincia di Napoli.

È accaduto ieri mattina a, una frazione di Giugliano in Campania, provincia di Napoli. È stato l'attuale compagno della donna a chiedere aiuto ai carabinieri. Si è presentato in caserma e ...Un uomo di 38 anni è stato arrestato a, in provincia di Napoli, per aver tentato di accoltellare la ex nonostante in braccio avesse il suo bambino di sette mesi. A denunciare l'accaduto ai carabinieri è stato l'attuale compagno ...Un uomo di 38 anni originario di Pozzuoli ha tentato di accoltellare la ex che in quel momento aveva in braccio il loro ultimo figlio di soli 7 mesi. È accaduto ieri, a Varcaturo, come si apprende ...I carabinieri hanno sentito le urla dei bambini e quando sono entrati in casa hanno trovato un uomo, coltello in pugno, aveva già ferito alle mani una donna con in braccio un bambino di sette mesi . L ...