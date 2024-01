Valentina Ferragni vola alle Seychelles | Capodanno al caldo con gli amici dopo le disavventure della sorella Chiara

(Di martedì 2 gennaio 2024) Voglia di iniziare il nuovo anno alapprova. Per questo 2024 l'influencer è partita con un gruppo die il suo fidanzato, Matteo Napoletano, per le...

Selvaggia Lucarelli , si sa, non ha proprio peli sulla lingua, specie quando si tratta di esprimersi "contro" un qualsiasi membro della famiglia ... (leggo)

Valentina Ferragni qualche giorno fa ha soffiato 31 candeline e alla festa di compleanno si è presentata con una torta che è diventata virale per la ... (biccy)

Anche Selvaggia Lucarelli contro Valentina Ferragni per la scritta apparsa sulla torta di compleanno dell'influencer, sorella minore di Chiara. "31 ... (247.libero)

Valentina Ferragni , il 30 dicembre 2023, ha compiuto 31 anni, festeggiando con una torta davvero particolare, sfoggiata in un post sul suo profilo ... (cultweb)

Cambio di look per Francesca Ferragni, sorella della più nota Chiara. Una scelta che l'ha avvicinata alla nota ...Valentina Ferragni festeggia il Capodanno alle Seychelles con il fidanzato e un abito da sogno, che look fantastico.