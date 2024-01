Vacanze 2024 | tutte le mete più belle

Come ogni anno, per chi è alla ricerca del modo più vantaggioso per sfruttare i giorni di ferie a disposizione si avvicina il momento di dare un ... (tpi)

Sinner, il Capodanno si tinge di giallo: che fine ha fatto il tennista altoatesino Le sirene suonano all'impazzata.Tze. Con uno Slam da vincere e con una top 3 da conquistare, le spiagge lambite dall'Oceano Indiano e le spa sono l'ultimo dei suoi pensieri. Magari avrebbe anche voluto concederselo un po' ...... e poi in un periodo meno "trafficato", dal 13 gennaio al 23 gennaio. Sono stati rilevati un ... In testa le isole : da Milano a Catania per lesi può arrivare a spendere il 1.130% in più. ...Il Museo del Modellismo Ferroviario Hzero di Firenze ha accolto 4000 visitatori durante le vacanze natalizie, con un plastico ferroviario di 280 mq tra i più estesi d'Europa. 70 treni in movimento, 35 ..."Ma io e te ci si conosce". Così Francesco Ciacci, ex candidato di Orgoglio Toscana alle Regionali, nell’incontrare Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, in visita a Siena insieme ...