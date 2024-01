Usa | cyber rapimento di uno studente cinese | trovato vivo dopo pagamento riscatto

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) – Lo17enneKai Zhuang è stato“molto impaurito e in condizioni di ipotermia”, ma, in una tenda in una zona rurale dello Utah, negli Stati Uniti, dove stava facendo uno scambio,che ai suoi genitori sono stati estorti 80mila dollari in quello che è stato definito come un ‘’, una pratica che colpisce gli studenti stranieri negli Usa e che consiste nel convincere giovani a isolarsi, a scattare selfie come se fossero prigionieri. Le vittime sono poi tenute sotto controllo in remoto via Facetime o Skype e convinte, insieme alle loro famiglie, che saranno colpite se non sarà pagato un. I rapitori avrebbero iniziato a tenere sotto controllo Kai già dallo scorso 20 dicembre, quando era ...

New York - È stato ritrovato vivo ma "molto infreddolito e spaventato", in una tenda piantata in mezzo al niente in una zona montuosa dello Utah, nell'Ovest degli Stati Uniti. Il giallo della scomparsa dopo che ai suoi genitori sono stati estorti 80mila dollari in quello che è stato definito come un 'cyber kidnapping', una pratica che colpisce gli studenti stranieri negli Usa e che consiste nel