Uomo gambizzato a Nettuno | giallo la notte di Capodanno

Davide Desogus , 28 anni, originario di Simaxis , martedì notte è statocon una fucilata ... Secondo gli investigatori dei carabinieri " a cui sono state affidate le indagini " l'avrebbe ...L'agguato L'- riporta Il Mattino - era alla guida della sua auto (Audi Q2) - quando sarebbe stato avvicinato da due banditi armati di pistola che gli avrebbero intimato di scendere dalla vettura.Doveva essere una serata spensierata tra amici per accogliere e festeggiare l'inizio del nuovo anno. Invece in un appartamento di via Grotte dell'Oro a Velletri (in una zona periferica ...Gli hanno sparato un colpo di pistola su un piede forse perché colpevole di aver tentato di mettere a segno un furto in un appartamento. A Nettuno l'anno è iniziato nel peggiore ...