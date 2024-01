Uomo ferito da sparo a Capodanno da arma di deputato FdI | Delmastro | “Sono allibito”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Diventa anche un caso politico il ferimento di uncolpito da un proiettile partito dalla pistola di undi Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo, durante una festa dinel Biellese. Il(a una gamba in maniera non grave) è un 31enne, genero di undella scorta del sottosegretario alla giustizia Andrea. È stato portato subito in ambulanza all'ospedale di Ponderano, da dove è stato dimesso nel corso della giornata. La procura di Biella, di concerto con i carabinieri, ha avviato gli accertamenti, mentre dalle opposizioni si alza la richiesta di chiarimenti immediati e di provvedimenti alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

