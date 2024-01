Uomo ferito a Capodanno da arma deputato FdI | Pozzolo ha rifiutato test polvere da sparo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Diventa anche un caso politico il ferimento di uncolpito da un proiettile partito dalla pistola di undi Fratelli d'Italia, Emanuele(CHI È), durante una festa dinel Biellese. Il(a una gamba in maniera non grave) è un 31enne, genero di undella scorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. È stato portato subito in ambulanza all'ospedale di Ponderano, da dove è stato dimesso nel corso della giornata. La procura di Biella, di concerto con i carabinieri, ha avviato gli accertamenti, mentre dalle opposizioni si alza la richiesta di chiarimenti immediati e di provvedimenti alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

