Uomini e Donne | Ida Platano insultata pesantemente sui social | La gente non sta veramente bene

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Beatrice Valli ha spiegato il motivo per cui non è così presente nella vita della sorella ... (isaechia)

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 1 Gennaio di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi ri vedere la replica in televisione oppure ... (tutto.tv)

In attesa del ritorno delle nuove puntate, fissato per il prossimo lunedì 8 gennaio, sono fioccate diverse novità su Uomini e Donne . In particolare, ... (velvetgossip)

Uomini e Donne è ancora in pausa ma a breve verranno trasmesse le nuove puntate su Canale 5, infatti è già stata fissata la data per il ritorno del ... (anticipazionitv)

...Europeo ha dichiara che la trasparenza può contribuire a dotare i lavoratori e le lavoratrici dei mezzi necessari per far valere il loro diritto alla parità di retribuzione traper uno ...... bambini,e anziani d'Israele". Prende spunto dall' "angoscia" per quella guerra mondiale "a pezzi" che è una felice intuizione lessicale di papa Francesco. Il Capo dello Stato è molto ...Ida Platano ha replicato tramite social agli insulti ricevuti da un utente del web, diffondendo su Instagram lo screenshot dei messaggi.Le donne della penisola sono meno pagate rispetto ai colleghi uomini, spesso precarie e in settori poco strategici, e frequentemente costrette a lasciare il lavoro nei primi tre anni di vita dei figli ...