Uomini e Donne | Arianna Cirrincione finisce in ospedale | nuovi aggiornamenti sulla gravidanza

(Di martedì 2 gennaio 2024)è finita inall’ottavo mese die non per dare alla luce Allegra, la bimba che aspetta con Andrea Cerioli, ma per un disagio più preoccupante. L’ex tronista diha poi spiegato la situazione nelle sue storie di Instagram, raccontando cosa è successo all’ex corteggiatrice e come stanno ora lei e la piccola.: ecco perchéè finita inIl percorso verso la nascita della loro primogenita, Allegra, si è complicato pere Andrea Cerioli. Mentre l’ex tronista disi era recentemente sottoposto a un intervento alla ...

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 1 Gennaio di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi ri vedere la replica in televisione oppure ... (tutto.tv)

In attesa del ritorno delle nuove puntate, fissato per il prossimo lunedì 8 gennaio, sono fioccate diverse novità su Uomini e Donne . In particolare, ... (velvetgossip)

Uomini e Donne è ancora in pausa ma a breve verranno trasmesse le nuove puntate su Canale 5, infatti è già stata fissata la data per il ritorno del ... (anticipazionitv)

... insignita nel 2023 del Collare d'Oro al Merito Sportivo (massima onorificenza Coni), si daranno appuntamento coraggiosidi ogni età per sfidare le acque fredde del Golfo di Sturla e ......Europeo ha dichiara che la trasparenza può contribuire a dotare i lavoratori e le lavoratrici dei mezzi necessari per far valere il loro diritto alla parità di retribuzione traper uno ...Oggi è il contrario. Bradley Cooper viene massacrato per aver interpretato un gay ebreo in Maestro. Quando Shakespeare scrisse Otello, gli uomini interpretavano personaggi femminili o addirittura neri ...Ida Platano bersagliata dalle critiche: la risposta inaspettata agli haters Ha chiuso l'anno in bellezza Ida Platano, circondata dagli amici e dagli ...