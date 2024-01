United Cup su SuperTennis | è il giorno dei quarti | dalle 10 c' è Djokovic

(Di martedì 2 gennaio 2024) Alla RAC Arena di Perth iniziano idi finale diCup, manifestazione a squadre miste trasmessa in diretta sue SuperTenniX. Alle 10 ora italiana andrà in scena il match più ...

A Sydney torna in campo l’Italia per chiudere la sua fase a gironi, e la notizia più importante alla vigilia della sfida contro la Francia è che il ... (sportface)

Il tabellone e gli accoppiamenti della United Cup 2024 , torneo a squadre in programma in Australia. Dopo la fase a gironi, nella terra dei canguri ... (sportface)

Un altro appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis. Mercoledì 3 gennaio, alla Rosewall Arena di Sydney, si gioca Italia-Francia ... (today)

La seconda edizione della United Cup 2024 di tennis ha visto concludersi la prima fase per quanto concerne i tre gironi in programma alla Rac Arena ... (oasport)

A mezzanotte e mezzo, ora italiana, a Sydney torna in campo l'Italia di, la gara a squadre mista organizzata da Atp e Wta. Dopo la sconfitta per 2 - 1 nella prima giornata contro la Germania, lo scontro di stanotte contro la Francia è decisivo. Per arrivare ...Alla RAC Arena di Perth iniziano i quarti di finale di, manifestazione a squadre miste trasmessa in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Alle 10 ora italiana andrà in scena il match più atteso tra l'Australia padrona di casa e la Serbia. Alex ...Alla RAC Arena di Perth iniziano i quarti di finale di United Cup, manifestazione a squadre miste trasmessa in diretta su SuperTennis e ...Al: 1 gennaio 2024 alle 14:47 Nella Fed Cup la squadra di tennis tedesca ha perso contro la Francia con il punteggio di 1:2. Angelique Kerber e Alexander ...