United Cup | l’Italia può qualificarsi? Singolari incerti contro la Francia | ma in doppio serviranno Sonego e Paolini

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’appuntamento è fissato per domani dalle 00.30 italiane.affronterà lanella sfida conclusiva del Gruppo D dellaCup 2024, competizione a squadre tra nazioni di tennis. Gli azzurri capitanati da Renzo Furlan sono stati sconfitti 2-1 dalla Germania all’esordio. Considerata l’affermazione dei transalpini il 1° gennaioi teutonici, i nostri portacolori hanno ancora possibilità diai quarti di finale della competizione.SI QUALIFICA AI QUARTI DELLACUP SE Batte laper 3-0. Batte laper 2-1 e con almeno due set di differenza complessiva.può sperare di essere la migliore seconda classificata a Sydney, ma per sperare deve comunque battere ...

Andiamo ad analizzare la situazione legata all’Italia nella United Cup 2024 di Perth e Sydney, che andrà in scena fino al prossimo 7 gennaio e serve ... (oasport)

A Perth, la Serbia è in svantaggio contro la Repubblica Ceca nel Gruppo E. La campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova ha ottenuto la prima ... (247.libero)

Sconfitta per la Grecia nel match valido per il Gruppo B della United Cup 2024 a Sydney (Australia). Nella competizione tennista a squadre tra ... (oasport)

Novak Djokovic la spunta. Il n.1 del mondo ha regalato il punto alla Serbia nella sfida valida per il Gruppo E della United Cup 2024 contro la ... (oasport)

I risultati e le classifiche aggiornate della United Cup 2024 , manifestazione in programma dal 29 dicembre al 7 gennaio. Sedici nazioni divise in ... (sportface)

Prosegue l’ United Cup 2024 con le sfide tra Repubblica Ceca e Serbia e Grecia e Cile. Qualche problema fisico per Novak Djokovic , che ha accusato ... (sportface)

