United Cup 2024 | tabellone e accoppiamenti

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ile glidellaCup, torneo a squadre in programma in Australia. Dopo la fase a gironi, nella terra dei canguri è tempo di fase a eliminazione diretta, in cui rimarranno in corsa otto nazioni (le sei vincitrici dei gironi e le due migliori seconde – una a Sydney e una a Perth). A seguire le squadre resteranno quattro e poi due, le due che si contenderanno il titolo nella finalissima. Ai nastri di partenza anche l’Italia, che si affida a Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, inserita nel gruppo D con Francia e Germania. Di seguito, ecco ile glidei quarti di finale, delle semifinali e della finale. PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO ITALIA MONTEPREMI LE SQUADRE E I GIOCATORI Quarti di finale – ...

A Sydney torna in campo l’Italia per chiudere la sua fase a gironi, e la notizia più importante alla vigilia della sfida contro la Francia è che il ... (sportface)

E' successo in Australia quando una reporter cinese gli ha chiesto di augurare un felice anno nuovo ai fan cinesi, dopo la sconfitta per 2 - 1 della la Cina alla2024 a Perth. La ...Inizio di stagione dal sapore agrodolce per Novak Djokovic , che con la Serbia si qualifica ai quarti di2024 ma si vede ostacolato dal dolore al polso destro, insorto nel riscaldamento pre - partita dell'incontro con Lehecka . I campanelli d'allarme sembravano attenuarsi con la vittoria, ma ...FRANCESCO LOIACONO - La Francia vince 2-1 con la Germania nella United Cup a Sydney in Australia. Nel primo singolare il tedesco Alexander Zverev prevale in tre set, 4-6 6-4 6-3 sul francese Adrian Ma ...Nella sfida tra Cile e Grecia il capitano cileno Jaime Fillol ha motivato con delle parole fantastiche il nipote Nicolas Jarry, numero 19 ATP ...