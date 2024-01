United Cup 2024 | Stefanos Tsitsipas | “Ho ancora problemi alla schiena | ma non penso sia grave”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ci sonodeifisici per. Il n.6 del ranking, impegnato nellaCup tra le fila della Grecia, sta risentendodei doloriche lo stanno condizionando nell’ultimo periodo. Viene in mente quanto accaduto a Torino, nel corso delle ATP Finals 2023, quando il greco si è ritirato dopo pochi scambi contro il danese Holger Rune. Problematiche chesi trascina già da diverso tempo, anche se dalle sue dichiarazioni traspare ottimismo circa il suo pieno recupero. Nei fatti, però, il nativo di Atene ha disputato solo il doppio misto con Maria Sakkari e non ha affrontato Nicolas Jarry nella sfida contro il Cile, che la compagine ellenica ha perso per il ko nel doppio misto citato. Il ...

Sconfitta per la Grecia nel match valido per il Gruppo B della United Cup 2024 a Sydney (Australia). Nella competizione tennista a squadre tra ... (oasport)

I risultati e le classifiche aggiornate della United Cup 2024 , manifestazione in programma dal 29 dicembre al 7 gennaio. Sedici nazioni divise in ... (sportface)

... un pesante 5 - 0, il West Ham ha inanellato tre vittorie di fila tra Wolverhampton, Manchestered Arsenal, inframezzate dalla debacle in Leaguecontro il Liverpool. L'eliminazione dalla ...Prosegue l'2024 con le sfide tra Repubblica Ceca e Serbia e Grecia e Cile. Qualche problema fisico per Novak Djokovic , che ha accusato un fastidio al polso destro nel corso del match vinto con ...UNITED CUP – Novak Djokovic tiene in corsa la Serbia per il primo posto nel gruppo E, il numero uno del mondo, nonostante sia stato costretto a farsi massaggiar ...Ci sono ancora dei problemi fisici per Stefanos Tsitsipas. Il n.6 del ranking, impegnato nella United Cup tra le fila della Grecia, sta risentendo ancora dei dolori alla schiena che lo stanno condizio ...