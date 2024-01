United Cup 2024 | la Serbia di Djokovic vince ancora Grecia ko | Tsitsipas non gioca il singolare

(Di martedì 2 gennaio 2024) I risultati di martedì 2 gennaio allaCup, competizione a squadre miste in corso di svolgimento a Sydney e Perth. Nei tre incontri della giornata odierna si è delineato ulteriormente il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale, in attesa degli ultimi decisivi scontri delle prossime ore. Obiettivo centrato dalla, cheuna volta si è affidata al doppio misto decisivo per strappare il primo posto nel girone E. Novak, nonostante un fastidio al polso destro, ha avuto la meglio su Jiri Lehecka con il punteggio di 6-1, 6-7(3), 6-1 concedendo quindi un set al giovane e talentuoso rappresentante della Repubblica Ceca. Vittoria in tre set anche per Vondrousova, che ha avuto la meglio su Danilovic per 6-1, 3-6, 6-3. Così il doppio ha deciso le sorti del tie e alla ...

