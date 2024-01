United Cup 2024 | i precedenti tra Paolini e Garcia Ci sono due graditi confronti recenti

Leggi su oasport

(Di martedì 2 gennaio 2024)sei ifinora andati in scena tra Jasminee Carolineall’interno delle due traiettorie agonistiche. Il bilancio dice che la francese è avanti 4-2, ma ricorda anche che il divario si è decisamente ridotto in tempi estremamente. Le due siconfrontate per la prima volta agli US Open 2020, a livello di primo turno: edizione senza pubblico, in pieno post (ma neanche troppo) Covid. Fu 6-3 6-2 per, al tempo ancora non in quella fase della carriera che l’ha spinta nelle parti più alte del ranking WTA.Cup, la Francia batte la Germania di Zverev e tiene l’Italia in corsa per la qualificazione! Quel momento è giunto nel 2022, anno nel quale gli incroci con...