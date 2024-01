United Cup 2024 | è la notte di Italia-Francia | Paolini e Sonego provano a conquistare i quarti di finale

(Di martedì 2 gennaio 2024) A Sydney torna in campo l’per chiudere la sua fase a gironi, e la notizia più importante alla vigilia della sfida contro laè che il destino è nelle mani della squadra azzurra. Certo, il compito è tutt’altro che semplice, ma con un successo per 3-0 contro i cugini d’Oltralpe, i nostri rappresentanti sarebbero infatti certi della prima posizione in classifica e del conseguente accesso aidi. In caso di vittoria per 2-1 i discorsi diverrebbero più complessi, dovendo prendere in considerazione le percentuali di set vinti su quelli giocati nel corso di questa prima parte diCup. PROGRAMMA E COPERTURA TV REGOLAMENTO Obiettivamente, credere in un 3-0 appare alquanto utopistico considerato che lapuò schierare due tra i doppisti più forti al mondo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la sfida Italia-Francia in tv/streaming – La presentazione di Italia-Francia – Italia ... (oasport)

L'Italia si gioca il primo posto nel Girone D dicontro la Francia. La sfida sarà trasmessa in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis e Padel. L'Italia, sconfitta nel primo ...Due vittorie su due per Novak Djokovic in, a cui si aggiunge anche il successo decisivo in doppio con Olga Danilovic per superare la Cina. Un ritorno straordinario invece quello di Rafael ...L'Italia si gioca il primo posto nel Girone D di United Cup contro la Francia. La sfida sarà trasmessa in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, ...PERTH (Australia) - Novak Djokovic ha iniziato il nuovo anno come aveva chiuso il 2023, vincendo. Il fenomeno serbo sta partecipando con la Serbia alla United Cup in Australia per prepararsi al meglio ...