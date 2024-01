Un quarto d' ora di discorso in piedi per 10 | 5 milioni di telespettatori

Frozen 3, come sappiamo, è stato annunciato da Bob Iger a febbraio e il mese scorso l’amministratore delegato della Disney ha rivelato che è in ... (metropolitanmagazine)

Bari : salvata da carabinieri e vigili del fuoco la sera di Natale La donna era aggrappata ad un ponte - un militare l'ha tenuta per un braccio circa un quarto d'ora

Non diamo notizie, per regola, di suicidi o tentati suicidi. Come per ogni regola ci sono delle eccezioni. La donna era aggrappata ad un ponte ... (noinotizie)