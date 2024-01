Un puttanaio della m | lo sfogo di Delmastro | cos' è successo mentre era fuori

(Di martedì 2 gennaio 2024) Lo sparo alla festa di Capodanno dirilancia lo sbraitaresinistra. Pd e opposizioni sguazzano in un incidente che ha fatto parecchio discutere. E ora a parlare è il sottosegretarioche spiega cosa ha visto e come sono andate le cose. "Vai a una festa di Capodanno, esci per buttare la monnezza, torni, e trovi unm... Ho passato una giornata terribile, che non riuscirò più a smaltire, mi sento veramente sfortunato...", afferma in un'intervista a Repubblica. "La dinamica posso raccontarla. Era una festa in un Comune molto piccolo del Biellese. Anche il deputato Pozzolo ha una casa in quella zona. È passato davanti alla Pro Loco, ha riconosciuto le macchinemia scorta e l'auto di mia moglie, e ha intuito che potevamo essere lì...", spiega. ...

