Un posto al sole | trama 2 gennaio 2024 | Raffaele preoccupato

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ad Unal, le tensioni e i litigi in casa Giordano caratterizzeranno l'episodio che andrà in onda martedì 2. La situazione tra Eugenio e Viola, in particolare, come segnala la, sarà particolarmente difficile. I due coniugi si sono separati in seguito alla scoperta, da parte di Nicotera, della relazione nata tra la Bruni e Damiano Renda, il suo ex agente di scorta. Il magistrato è rimasto profondamente deluso dal tradimento della moglie e del poliziotto e questo ha compromesso i suoi rapporti con la donna. I contrasti tra Eugenio e Viola, però, hanno avuto gravi conseguenze sul piccolo Antonio, il quale non solo ha dovuto fare i conti con la loro inaspettata separazione, ma ha anche saputo da Manuel che la madre ha iniziato una nuova storia con Damiano. Il bambino non ha ...