Un innovativo dispositivo facilita i trapianti con tecnica FUE senza rasatura per ottenere agevolmente capelli lunghi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) - LOS ANGELES, 2 gennaio 2024 /PRNewswire/Uno studio recente pubblicato sulla rivista Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology rivela un progresso rivoluzionario nel trapianto di, informa Dr U Hair and Skin Clinic. La ricerca, intitolata "No-Shave Long Hair Follicular Unit Excision using an All-Purpose Skin-Responsive Device", si concentra sulla semplificazione della procedura per pazienti che scelgono di evitare ladeiprima del trapianto, consentendo di avere subito un'idea dei risultati a lungo termine a intervento chirurgico concluso. Ilappena lanciato sul mercato, UGraft Zeus®, snellisce significativamente la procedura, rendendo il trapianto più rapido e facile mentre riduce al minimo le lesioni che esso causa. Lo studio multicentro, condotto su 152 pazienti di ...