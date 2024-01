Un deputato FdI ferisce il genero di un agente di scorta

(Di martedì 2 gennaio 2024) caption id="attachment 353671" align="alignleft" width="150" Emanuele Pozzolo/captionFerito a una gamba da un proiettile sparato dalla pistola di Emanuele Pozzolo,di Fratelli d'Italia. L'incidente è avvenuto la notte scorsa nel Biellese, al termine di una festa di Capodanno. La vittima, un 31enne,di un membro delladel sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, ha riportato ferite non gravi e è stato trasportato all'ospedale di Ponderano. Nella giornata successiva è stato dimesso.La procura di Biella, in collaborazione con i carabinieri, ha avviato le indagini, mentre dalle opposizioni si sollevano richieste di chiarimenti immediati e di azioni da parte della presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Da una prima ricostruzione emerge che il colpo è partito da una mini-pistola, una North ...

Se questo è il modo per iniziare l’anno dei deputati di Fratelli d’Italia «figuratevi cosa potrà accadere in questo 2024» scherza amaro Matteo ... (open.online)

L'ira del Pd: "Sono questi gli uomini di governo che meritiamo". Magi (+Europa): "Cultura di destra a mano ...Auspichiamo che si faccia subito chiarezza su quanto accaduto a Rosazza e sul ferimento di una persona con un colpo partito dalla pistola di undi. Non c'è fine al peggio", dice il ...Disavventura choc in una festa di Capodanno in provincia di Biella, e i protagonisti - uno direttamente, l'altro indirettamente - sono due esponenti di Fratelli d'Italia, un deputato e ...38 anni, era stato consigliere comunale della Lega Nord prima di passare nel 2019 a Fratelli d'Italia ...