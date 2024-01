Ultime Notizie Roma del 02-01-2024 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 gennaio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente yestel in apertura di giornata e andiamo in Giappone momenti drammatici aeroporto di Tokyo haneda dove un aereo di linea della Japan Airlines proveniente da Sapporo Si è incendiato stamattina ora italiana sulla pista tutti i passeggeri a bordo 367 persone 12 membri dell’equipaggio sono stati evacuati in tempo hanno perso la vita invece cinque dei sei membri dell’equipaggio che erano a bordo di un secondo me li volevo mezzo della guardia in cui l’arbusto si sarebbe scontrato a dirle che ancora tutta da chiarire secondo la ricostruzione dei media locali c’è stato un contatto tra i due eri subito dopo l’atterraggio dell’aereo un funzionario della Difesa aeroporto di haneda uno dei più trafficati del mondo ha detto che non è chiaro che ci sia stata ...