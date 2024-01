Ultime Notizie Roma del 02-01-2024 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina in apertura Vladimir zelenski ritiene che nellacrime nel Mar Nero o diventeranno il Centro di gravità della guerra Putin Intanto parla ai soldati dice l’Ucraina sta finendo le attrezzature militari noi aumenteremo la produzione intensificheremo gli attacchi di partiremo via Il nemico sta implodendo e ancora si fa finire la guerra alle nostre condizioni e intanto l’aviazione Ucraina la l’allarme misti di russi su Kiev kharkiv restate nei rifugi un volo della Delta Airlines Decollato dall’aeroporto diFiumicino diretto a Boston 294 è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza aeroporto di Shannon in Irlanda a causa di un’emergenza tecnica causata dalla presenza di fumo a bordo lo riferisce la TV ...