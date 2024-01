UFFICIALE – Verona | ceduto un titolare a pochi giorni dalla sfida all’Inter

Il difensore, in arrivo dall'Hellasper 9 milioni più 1 di bonus, ha firmato fino al 30 ... si legge nella nota sul sito. I. 2 gennaio 2024Nato a Kista, in Svezia, il 13 gennaio 1999 da genitori di origini ghanesi e del Burkina Faso, approda in nerazzurro dall'Hellas, in forza al quale ha disputato la prima parte della corrente ...Questo il comunicato con cui l'Hellas Verona comunica la cessione ufficiale del difensore classe '99 all'Atalanta. Lo stesso calciatore già ieri aveva sostenuto le visite mediche presso la clinica La ...Un altro Terracciano per la Fiorentina Da Verona sono sicuri: tra i club che seguono il centrocampista e difensore Filippo Terracciano per Hellaslive.it in pole ci sarebbe proprio il club viola. Sul… ...