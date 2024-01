Ue | Meloni “Buon lavoro a presidenza belga | l' Italia farà sua parte”

buono se bisogna trattare con Bruxelles, cattivo se bisogna conquistarla. La doppia irrisolta personalità della premier. Per non dire della damnatio ... (huffingtonpost)

Antonio Ricci : “Il caso Giambruno? Ho agito in buona fede” Antonio Ricci torna a parlare dei fuorionda di Andrea Giambruno mandati in onda da ... (tpi)

Se davvero Giorgia" la stessache ancora alla vigilia delle elezioni del 2022 ... Unbanco di prova saranno le posizioni su famiglia, diritti delle donne, diritti Lgbtq, su cui le ...per loro e per la domanda di salute. Quindi i precari... 'Nel privato non riusciamo a fare la ... le nuove aliquote Irpef del Governopenalilzzano il ceto medio. Poi c'è Roberto Gualtieri ...ROMA (ITALPRESS) – “Buon lavoro ad Alexander De Croo e alla Presidenza di turno belga del Consiglio dell’Unione europea. L’Italia continuerà a fare la sua parte nei tanti dossier europei e ...La crisi diplomatica più urgente, complessa e brutta che grava sul 2024 del Papa è probabilmente quella che si trascina in Nicaragua dove il presidente Ortega continua ...