Udinese | Walace | «Samardzic è un fuoriclasse | lo dico da sempre»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Le parole di, centrocampista brasiliano dell’, sulle prestazioni di Lazar. I dettagliha parlato ai canali ufficiali dell’del futuro di. PAROLE – «Lazarè un, lo. Ha vissuto tante cose negli ultimi mesi, un giorno era all’Inter e poi è tornato qui. Non so cosa passi in testa in queste situazioni, però gli facciamosentire la nostra fiducia. È molto importante per noi, è un gran giocatore. Lovric sta crescendo. Ha fatto un ottimo campionato l’anno scorso, questa stagione ha avuto meno spazio ma le sue performance stanno migliorando».