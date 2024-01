Udinese | Samardzic e non solo | in partenza anche Pafundi

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla trattativa in corso tra Napoli ed Udinese per Lazar Samardzic . L’interesse per Lazar Samardzic ... (forzazzurri)

Udinese e Bologna si sfida no alle 15 di oggi al Bluenergy Stadium di Udine, in un match valevole per la 18esima giornata della Serie A 2023-24.... (calciomercato)

Commenta per primo Simone Pafundi può lasciare l'in prestito. Sull'attaccante italiano classe 2006 c'è la Reggiana, allenata da Nesta . Invece il difensore francese Axel Guessand (classe 2004) interessa alla Ternana sempre in Serie B.E' praticamente fatta per il passaggio di Lazardall'all'ombra del Vesuvio. Le ultime indiscrezioni di calciomercato Napoli riportate dall'edizione odierna de 'Il Mattino', confermano come il centrocampista potrebbe essere a ...Secondo il quotidiano Lazar Samardzic si avvicina al Napoli. L’Udinese chiede 25 milioni, le due società stanno trattando, c’è fiducia per la chiusura dell’operazione. Però il club di De Laurentiis a ...Accostato alla Juventus in chiave mercato, Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 dell'Udinese e della nazionale serba, è ormai a meno di un passo dal Napoli: come riportato da "Calciomercato.com ...