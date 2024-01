Ucraina sotto attacco | missili russi in volo verso Kiev Un morto e oltre 40 feriti a Kharkiv

(Di martedì 2 gennaio 2024) Continuano gli attacchiin. Forti esplosioni hanno fatto tremare i palazzi a, mentre la corrente elettrica è saltata in diverse zone della città. Lo rende noto il sindaco della Capitale, Vitali Klitschko, su Telegram. Secondo l’Aeronautica militare le truppe di Mosca stanno lanciandoKinzhal. Ail bilancio deiè salito a 16; ihanno danneggiato infrastrutture civili provocando interruzioni nella rete idrica in diversi quartieri. Il capo dell’amministrazione militare della città, Sergei Popko, ha fatto sapere che i «rottami deiintercettati dalla contraerea sono caduti su almeno nove quartieri della capitale». L’Colpita, ...

Kiev si risvegliaassedio nonostante la capitale dell'abbia a disposizione la più importante contraerea del Paese. Cinque aree della città sono state colpite dai missili e almeno 12 persone sono rimaste ...Notte difficile in Ucraina. La Russia ha dato il via a un massiccio attacco contro il Paese. Kiev, la capitale, è sottoposta a un ennesimo raid di droni… Leggi ...Allerta a Kiev e in altri sette territori ucraini. Sale il bilancio delle vittime: almeno quattro i morti nel nuovo attacco russo di droni e missili ...