Ucraina-Russia | Zelensky | “Portiamo guerra in Crimea” Putin | “Ti spazziamo via”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Pubblicato il 2 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – L'di Volodymyrpunta a spostare il fulcro dellain. Ladi Vladimirapre solo ad una pace alle proprie condizioni e, 'in alternativa', è pronta a spazzare via il nemico. Il 2024 si apre con i messaggi incrociati tra Kiev e Mosca, mentre il conflitto iniziato a febbraio 2022 si avvia verso i 2 anni. Già nell'ultimo messaggio del 2023ha scommesso su una campagna di successo nel nuovo anno. Ora, nelle parole a The Economist, il presidente ucraino accende i riflettori sulla strategia che Kiev punta ad attuare: nel 2024 lae la relativa battaglia nel Mar Nero diventeranno il centro di gravità della. Secondo ...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 1° gennaio, in diretta. Gli attacchi russi non si fermano anche nella notte di capodanno. Il ... (corriere)

Leggi anche, Putin: "Stop guerra solo a nostre condizioni"Guerra in, Zelensky: "Nel 2024 devasteremo le forze russe" Inprosegue, intanto, la conta delle vittime provocata dagli attacchi lanciati dallail 29 dicembre. Nella capitale ...La Russia ha attaccato l’Ucraina con il più vasto bombardamento dall’inizio dell’invasione. Mosca ha usato 158 tra missili e droni per colpire edifici civili in tutte le maggiori città del paese, spen ...I russi attaccano con droni e missili, gli ucraini rispondono colpendo Belgorod e Donetsk. Zelensky: “Se non arretreranno li devasteremo” ...