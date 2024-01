Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Putin | «Vogliamo che la guerra finisca | ma nessuna rinuncia»

(Di martedì 2 gennaio 2024) Leindi lunedì 1° gennaio, in diretta. Gli attacchi russi non si fermano anche nella notte di capodanno. Il contrattacco notturno dall’

Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 1° gennaio, in diretta. Gli attacchi russi non si fermano anche nella notte di capodanno. Il ... (corriere)

... Vladimir Putin ha salutato il nuovo anno lanciando una salva di droni e missili sull', ... Lanon arretrer , li spazzeremo via , ha minacciato lo zar a Capodanno. L'anno prossimo ...La guerra inè continuata, con il suo carico di morte, distruzione, paura. Rispetto a un ...dirigenti di servizio...) sono le vittime della volontà occidentale di tenere in scacco la. ...Nel 2024 sarà Giorgia Meloni a presiedere il format dei Paesi più sviluppati. Le sfide in vista del summit convocato in Puglia a metà giugno ...La Russia ha attaccato l’Ucraina con il più vasto bombardamento dall’inizio dell’invasione. Mosca ha usato 158 tra missili e droni per colpire edifici civili in tutte le maggiori città del paese, spen ...