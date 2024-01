Ucraina | Pignedoli | “Gli italiani sono contrari all’invio di armi”

(Di martedì 2 gennaio 2024) “Glidinel conflitto in”. È quanto afferma l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Sabrina. “Un sondaggio Ipsos pubblicato oggi sul Corriere della Sera – aggiunge l’esponente M5S – presenta dati che non lasciano dubbi e dovrebbero far riflette la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: il 46% degli interpellati èo, mentre appena il 29% è favorevole, un dato in netta discesa rispetto al 35% di sei mesi fa, mentre ben il 71% si dice molto o abbastanza preoccupato dalla guerra”. Il 46% degli, interpellati dall’Ipsos, èdi ulteriori forniture diall’, mentre il ...

“Gli italiani sono contrari all’invio di armi nel conflitto in Ucraina”. È quanto afferma l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Sabrina Pignedoli. “Un sondaggio Ipsos pubblicato oggi sul Corriere ...(ASI) “Gli italiani sono contrari all’invio di armi nel conflitto in Ucraina. Un sondaggio Ipsos pubblicato oggi sul Corriere della Sera presenta dati che non lasciano dubbi e dovrebbero far riflette ...