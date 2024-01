Ucraina | missili russi su Kiev | mancano acqua e luce

(Di martedì 2 gennaio 2024), 2 gen. (Adnkronos) - Nuovo attacco russo susono caduti su diversi distretti della capitale, provocando l'interruzione di. Lo hanno riferito le autorità locali, secondo cui allarmi aerei sono scattati anche a Kherson e Mylolaiv. Il sindaco della capitale, Vitaliy Klitschko, ha reso noto che almeno dieci persone sono rimaste ferite e che i rottami di un drone abbattuto hanno provocato un incendio nel distretto di Desnianskyi, non lontano dal centro. L'attacco condotto daiha causato incendi in vari punti di, compreso un supermercato e un edificio a più piani. ", state nei rifugi. Moltinella vostra direzione", ha avvertito su Telegram l'aeronautica ...

L'ordine di fare alzare in volo i bombardieri strategici Tu-95, almeno 16, armati con missili da crociera ha fatto scattare l'allarme antiaereo in tutta l'Ucraina. L'aeronautica militare ha diramato immediatamente l'ordine di "pericolo missilistico nelle aree in cui è attiva l'allerta aerea". Massiccio attacco russo contro Kiev nelle prime ore di martedì 2 gennaio 2024: droni e missili sono stati abbattuti dalla contraerea ucraina. L'aviazione ucraina ha registrato 16 bombardieri strategici russi Tu-95MS in volo. Ci sarebbero tre feriti.