Ucraina | missili russi su Kiev | mancano acqua e luce

Moltinella vostra direzione", ha avvertito su Telegram l'Aeronautica. Leggi anche- Russia, Zelensky: "Portiamo guerra in Crimea". Putin: "Ti spazziamo via"- Russia, ...... da Bali a Sydney, da Pechino a Bangkok Ultimo Aggiornamento Attacco ucraino sulla città russa di Belgorod, oltre 20 morti Ultimo Aggiornamento Fotogallery -, pioggia disu Kiev: ...Forti esplosioni hanno fatto tremare stanotte i palazzi a Kiev, mentre la corrente elettrica è saltata in diverse zone della città. Per il momento, stando al sindaco della città, Vitali Klitschko, ci ...Nella notte la Russia ha lanciato 35 droni di fabbricazione iraniana Shahed sull'Ucraina e le forze ucraine li hanno abbattuti tutti. Lo ha riferito l'aeronautica militare di Kiev su Telegram.