Ucraina | gli italiani mollano Zelensky | il sondaggio è categorico

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 2 gennaio 2024) Non è un momento facile per l’. Il Paese di Volodymyrdeve fare i conti con l’offensiva delle truppe di Vladimir Putin, disposto a tutto pur di arrivare alla vittoria a due anni dall’invasione. Nelle ultime ore sono state registrate esplosioni a Kiev e Kharkhiv, il bilancio provvisorio è di cinque morti e quasi cento feriti. Colpiti i distretti della capitale, con 260 mila persone rimaste al buio. Una vera e propria escalation di violenza, sulla scia del bombardamento firmato dalle forze ucraine della città russa di Belgorod che ha causato almeno 24 morti. Ma a preoccupare il numero uno di Kiev sono soprattutto le difficoltà nel ricevere sostegno dalla comunità occidentale. La linea degli Stati Uniti è ormai nota a tutti, ma anche in Europa c’è chi frena. L’Italia con il primo ministro Giorgia Meloni ha ribadito il pieno sostegno ...