Ucciso in raid su Beirut al-Arouri | la ‘mente’ della strage di Hamas del 7 ottobre

Israele uccide Saleh al-, uno dei big diritenuto l'ideatore dell'attacco sferrato il 7. Numero due dell'ufficio politico didal 2017, tra i fondatori delle Brigate Ezzedin al-Qassam – il braccio armato di– e membro del politburo dell'organizzazione palestinese dal 2010, Saleh al-era considerato la 'mente'compiuta dai terroristi. Nato ad Aroura, in Cisgiordania, nel 1966, è il dirigente didi più alto rango colpito dallo Stato ebraico dall'inizio dell'operazione militareStriscia di Gaza. Il suo volto era apparso accanto a quello del leader Ismail Haniyeh nel video in cui la leadership del movimento ...

