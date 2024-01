Uccisa da un proiettile vagante la notte di Capodanno | fermato il nipote

Questa notte a Casoria (Napoli) i carabinieri hanno fermato un 46enne indiziato dell'omicidio di Concetta Russo , la 55ennenella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio da un colpo di pistola ad Afragola . L'uomo è indiziato per i reati di omicidio colposo, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ricettazione.È stato il nipote ad esplodere in maniera accidentale un colpo di pistola e a uccidere, nella notte di Capodanno Concetta Russo mentre stava festeggiando nel suo appartamento di Afragola (Napoli). La ...È stato il nipote ad esplodere in maniera accidentale un colpo di pistola e ad uccidere, nella notte di Capodanno Concetta Russo, 55 anni, mentre stava ...È stato il nipote ad esplodere in maniera accidentale un colpo di pistola e ad uccidere, nella notte di Capodanno Concetta Russo mentre stava festeggiando nel suo appartamento di Afragola (Napoli). La ...