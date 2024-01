Uccisa da un colpo di pistola durante la notte di Capodanno | fermato il nipote per omicidio colposo

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ha sparato uni festeggiamenti di, uccidendo la zia. È statonellaGaetano Santaniello, 46enne accusato dell’di Concetta Russo. La donna, 55 anni, è stata ferita mortalmente in un appartamento di Afragola, dove la famiglia stava festeggiando. Tra i presenti anche Santaniello, nato e residente a Milano, che ha accidentalmente colpito la zia alla testa mentre maneggiava unadetenuta senza regolare licenza. In casa, al momento della tragedia, erano anche presenti minori di 12 anni. La 55enne è morta all’ospedale Cardarelli di Napoli mentre ilaveva nascosto tra le sterpaglie l’arma utilizzata, unaBeretta modello 84 poi recuperata dai ...

Un solo colpo sparato accidentalmente. Gaetano Santaniello 45 anni, ha confessato di aver colpito per sbaglio alla testa la zia Concetta Russo durante i festeggiamenti di capodanno nell'appartamento ... Il nipote della donna uccisa da un colpo di pistola alla testa a Capodanno non credeva che l'arma fosse carica. Ora l'uomo si trova in carcere. (LaPresse) - «Le indagini sono ancora in corso ma l'indagato ha confessato e la dinamica appare abbastanza chiara». Così il maggiore Andrea Coratza, comandante del ...