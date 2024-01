Tutto quello che devi sapere sugli Australian Open | che stanno per iniziare

Leggi su gqitalia

(Di martedì 2 gennaio 2024) «Il 2023 è stato uno degli anni migliori della mia carriera, perché dovrei fermarmi se sto giocando così bene? Quindi vivrò la mia carriera anno per anno, cercando di arrivare più avanti possibile». Parole e musica di Novak Djokovic, per un grido di battaglia che più chiaro di così non poteva essere. Ed è proprio con questa premessa che il numero uno al mondo si avvicina al primo, importantissimo Slam della stagione, gli, in programma dal 14 al 28 gennaio a Melbourne, torneo che Djokovic ha già conquistato ben 10 volte in carriera, di cui quattro nelle ultime quattro occasioni in cui ha partecipato dal 2019 (fu costretto a saltare l'edizione del 2022 per la nota vicenda dell'irregolarità del visto di ingresso in quanto non vaccinato contro il Covid). Djokovic2023 Djokovic festeggia il ...