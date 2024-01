Turismo sostenibile in Spagna | tra le destinazioni più responsabili d’Europa

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) – Sfida ambiziosa per laper il 2024: consolidare una strategiache ha visto un investimento di 1.858 milioni di euro sui 3,4 miliardi destinati al. L’impegno per la sostenibilità è evidente nelle varie iniziative intraprese nel corso del 2023, tra cui la collaborazione con la rivista ‘Green Me’, il lancio della campagna ‘Ti Meriti laGreen’ e il prestigioso riconoscimento di Lonely Planet, che ha designato lacome la prima destinazionenel “Best in Travel 2024”. Il risultato è evidente nel crescente interesse degli italiani verso la, con un aumento del 20,6% di visitatori nel 2023 rispetto all’anno precedente e una spesa turistica in aumento del 20,1% secondo i dati di ottobre 2023. La ...

... sociali ed economici Sfida ambiziosa per la Spagna per il 2024: consolidare una strategiache ha visto un investimento di 1.858 milioni di euro sui 3,4 miliardi destinati al. L'...Un approccio olistico ealla promozione turistica è fondamentale per garantire che i benefici siano duraturi e positivi per la comunità e l'ambiente. Ilpassa attraverso la ...Dal punto di vista sociale, la Spagna implementa progetti per la responsabilità sociale nelle imprese, osservatori e promozione dell'uguaglianza di genere. Il paese accoglie il 20% del turismo ...Fautori del progetto, come suindicato , sono il Gal “La Cittadella del Sapere”, il giornalista Biagio Maimone, originario di Maratea, fondatore del sito “Progetto di Vita per il Sud” – ...