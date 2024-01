Turismo | si recuperano i livelli pre-Covid I dati di Assoturismo-Cst

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il Centro Studi Turistici di Firenze per AssoConfesercenti ha tracciato un primo consuntivo sull’anno turistico 2023. Ilrecupera ipre-. “Il 2023 dovrebbe chiudersi registrando 445,3 milioni di presenze nelle strutture ricettive, in aumento del +8,1% rispetto allo scorso anno e, per la prima volta, superiore anche al periodo antecedente la pandemia: nel 2019, infatti, le presenze turistiche erano state 436,7 milioni, circa 8,6 milioni in meno” si legge sul sito. Ad aiutare il sorpasso rispetto al 2019, sono stati i turisti stranieri che alzano la domanda. Gli ospiti in strutture alberghiere, in questo primo consuntivo, è stimato di +9,3%. Il Sud e le Isole sono l’area che chiude l’anno con i valori di crescita bassi: + 4,4%. “Si registrano, inoltre, aumenti al di sotto della media ...