Turismo italiano | i flussi del 2023 hanno superato i numeri pre-Covid

Roma, 28 dic. (Labitalia) - Il 2023 termina con risultati soddisfacenti e buone prospettive per l'anno nuovo per il settore dei camper in Italia, ... (liberoquotidiano)

... talenti emergenti nel panorama. Alle ore 21 al Palazzo dei Congressi va in scena 'Crew of ...la serata del 6 gennaio che potrà essere seguita in streaming nelle sale del Palazzo dele ...... talenti emergenti nel panorama. Alle ore 21 al Palazzo dei Congressi va in scena "Crew of ...la serata del 6 gennaio che potrà essere seguita in streaming nelle sale del Palazzo dele ..."I dati relativi alle festività confermano la notevole ripresa del settore turistico italiano, che ha superato le aspettative durante un autunno particolarmente favorevole. Questo trend positivo conti ...Boom di visitatori per Colosseo, Foro romano e Uffizi di Firenze. Venezia chiude il 2023 con un + 12,6%. L'Italia riscopre la cultura ...