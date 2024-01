Tumore pancreas | nuovo bersaglio per terapie | lo studio

'Il cancro del- spiega Melisi - e unper il quale ancora non esistono trattamenti con farmaci a bersaglio molecolare o immunoterapici oltre ai classici chemioterapici'. 'Dall'ormai ...'Il cancro deleÌ unper il quale ancora non esistono trattamenti con farmaci a bersaglio molecolare o immunoterapici oltre ai classici chemioterapici - dichiara Melisi -. Dall'ormai ..."Il cancro del pancreas - spiega Melisi - è un tumore per il quale ancora non esistono trattamenti con farmaci a bersaglio molecolare o immunoterapici oltre ai classici chemioterapici". "Dall'ormai ...I risultati dello studio sono stati pubblicati su Cancer Research. "Il cancro del pancreas è un tumore per il quale ancora non esistono trattamenti con farmaci a bersaglio molecolare o immunoterapici ...