“Truffatrice e bandita” | vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni a Roma VIDEO

Ferragni “truffatrice” e “bandita” - scritte sulla vetrina del negozio in centro a Roma - VIDEO Vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni a Roma. Lo store, presente in via del Babuino, in pieno centro della città, è stato colpito da alcuni ... (ilgiornaleditalia)

Vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni a Roma : “Bandita e truffatrice” Vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni a Roma: “Bandita e truffatrice” “truffatrice” e “Bandita” sono le scritte apparse sulle vetrine del ... (tpi)