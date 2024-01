Truffa dell’olio d’oliva a Roma | 50 ristoranti lo utilizzavano | l’inchiesta della Procura

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 gennaio 2024)in 50: il raggiro stava diventando una pericolosa abitudine, pugno duro. Oliocontraffatto. Nella Capitale parte: non è solo questione di etichetta, ma anche di forma e sostanza. Iltore aggiunto diGiovanni Conto sta conducendo un’indagine che potrebbe scoperchiare molte criticità in materia. Il punto è proprio la qualità: le etichette recitano olio extravergine made in Italy, ma la realtà potrebbe essere ben diversa. Così come il mercato che l’accompagna. Una fitta rete di prezzi e dettagli alterati proprio in nome di una qualità che non esisterebbe. Alla base di questo sarebbe l’analisi ...