True Detective 4 | la nuova stagione in arriva su Sky Atlantic | Trama e cast

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il 15 gennaio 2024 torna una delle serie cult della HBO. La quartadisarà trasmessa su Sky, con episodi inediti, fino al 19 febbraio. Programmata per il 2023, l’uscita è stata più volte posticipata. Il primo trailer risale ad aprile dell’anno scorso, ma poi lo sciopero di attori e sceneggiatori ne deve aver rallentato il lavoro di post-produzione e lancio.4 –4 è ambientata a Ennis, in Alaska, dove leLiz Danvers (Jodie Foster) e Evangeline Navarro (Kali Reis) sono chiamate a investigare sulla misteriosa scomparsa di sei lavoratori della Base di Ricerca Artica Tsalal.4 – ...

Ecco il trailer della quarta stagione di True Detective : Night Country , dal 15 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Una rigida ... (movieplayer)

C’è finalmente un trailer per True Detective : Night Country, la quarta stagione della serie HBO che arriverà il 15 gennaio in esclusiva su Sky e in ... (funweek)

True Detective 4 – Night Country si appresta a debuttare in prima tv su Sky e in streaming su NOW, con un nuovo, intrigante, mistero. Protagoniste ... (velvetmag)

LOS ANGELES " Era gennaio del 2013, quando " a cinquant'anni " Jodie Foster diventava la più giovane artista a ricevere, dalla stampa estera dei Golden Globes, il prestigioso Cecil B. DeMille Award ...