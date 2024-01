Treni | stop di 72 ore della linea Bergamo-Treviglio | bus sostitutivi per i viaggiatori

Il provvedimento si rende necessario per consentire lavori di manutenzione da parte del gestore della strada al viadotto sul fiume Arno in località ... ()

Un allagamento significativo in un tunnel ferroviario ha causato la cancellazione di almeno 14 treni Eurostar , creando notevoli disagi per i ... (thesocialpost)

A conclusione dei lavori, prevista entro il 2026, l'elettrificazione della tratta Ivrea - Aosta consentirà la circolazione dicompletamente elettrici, in sostituzione agli attualidiesel, ...Moretti, amministratore delegato delle Ferrovie, da input di far fermare tutti iprovenienti da Roma al 1 binario, consentendo così ai pendolari di scendere direttamente in corrispondenza dell'...Domani e venerdì riprogrammata l’offerta su alta velocità e corse regionali. Per raggiungere il capoluogo si dovrà andare a Castelfiorentino. E poi prendere il pullman con fermate a Montelupo e Lastra ...Insieme ai nostri 778 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni sul dispositivo dell'utente, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o ges ...